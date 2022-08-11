Окупанти знову гатять поблизу ЗАЕС, - Енергоатом

Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції", - йдеться в повідомленні.
Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.
"Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - додають в Енерогатомі.
Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.
Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".
ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.