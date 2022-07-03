Оккупанты бьют "Смерчами" по спальным районам Краматорска: ранена женщина

Российские войска обстреляли спальные районы Краматорска Донецкой области из РСЗО "Смерч". В результате удара женщина получила ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
"Опять" Смерч " по Краматорску. Били по частному сектору и спальным районам города. Ранена женщина, получили повреждения частные дома, многоквартирные и школьное заведение", - сказано в нем.
Отмечается, что на местах сейчас работают взрывотехнические службы.
Напомним, сегодня россияне запустила три ракеты по Краматорску. Одна из них разрушила гостинично-жилой комплекс, две другие - часть дороги в жилом районе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.