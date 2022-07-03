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Окупанти б'ють "Смерчами" по спальним районам Краматорська: поранено жінку

Фото: окупанти б'ють "Смерчами" по спальним районам Краматорська (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли спальні райони Краматорська Донецької області з РСЗО "Смерч". Внаслідок удару жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міська раду.

"Знову "Смерч" по Краматорську. Били по приватному сектору та спальним районам міста. Поранено жінку, зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад", - сказано в ньому.

Зазначається, що на місцях зараз працюють вибухотехнічні служби.

Нагадаємо, сьогодні росіяни запустила три ракети по Краматорську. Одна з них зруйнувала гостинично-житловий комплекс, дві інші - частину дороги у житловому районі.

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КраматорськВійна Росії проти України