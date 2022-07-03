Окупанти б'ють "Смерчами" по спальним районам Краматорська: поранено жінку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міська раду .

"Знову "Смерч" по Краматорську. Били по приватному сектору та спальним районам міста. Поранено жінку, зазнали пошкоджень приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад", - сказано в ньому.

Зазначається, що на місцях зараз працюють вибухотехнічні служби.