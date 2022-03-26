Окупанти кидають на поле бою нову секретну техніку, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України розповів, як російські окупанти кидають у полях нову техніку. У тому числі секретні зразки.
Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на відеозвернення Зеленського.
Українські селяни голими руками беруть пілотів російських літаків, які падають. Саме тому наші Тракторні війська, українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають нашим збройним силам, в тому числі саму нові зразки, які РФ намагалася зберегти в секреті ", - заявив Зеленський.