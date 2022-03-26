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Окупанти кидають на поле бою нову секретну техніку, - Зеленський

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Київ, Субота 26 березня 2022 23:37
Окупанти кидають на поле бою нову секретну техніку, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України розповів, як російські окупанти кидають у полях нову техніку. У тому числі секретні зразки.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на відеозвернення Зеленського.

Українські селяни голими руками беруть пілотів російських літаків, які падають. Саме тому наші Тракторні війська, українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають нашим збройним силам, в тому числі саму нові зразки, які РФ намагалася зберегти в секреті ", - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський
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