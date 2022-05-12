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Оккупанты боятся ВСУ и массово бунтуют: СБУ опубликовала новый разговор

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с родными, где он заявляет, что они боятся идти в столкновения с ВСУ и бунтуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Чтобы хоть как-то прекратить массовые бунты, Москва отправляет в Украину "опытных карателей". Как, например, генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования Объединенной группировкой сил РФ в Сирии.

В частности, он устраивает "показательные суды", но даже это не меняет ситуацию.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузил и увезли", - рассказывает отцу оккупант.

Также несмотря на такие показательные выступления "отказников" все равно потом возвращают домой.

СБУ сообщает, что РФ официально не признает, что солдаты массово отказываются воевать и называет их побег "отпусками".

Ранее СБУ сообщала, что в РФ начались проблемы с обеспечением военных.

Также мы писали, что мобилизованные из "ДНР" оккупанты сравнивают армию с тюрьмой.

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