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Мобилизованные из "ДНР" оккупанты сравнивают армию с тюрьмой: СБУ опубликовала новый разговор

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Среда 11 мая 2022 13:20
Мобилизованные из "ДНР" оккупанты сравнивают армию с тюрьмой: СБУ опубликовала новый разговор Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта где он рассказывает, что военные сравнивают свою армию с тюрьмой и игнорируют приказы командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что мобилизованы из "ДНР" обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают когда смогут вернуться домой.

"Говорят, что типа «нас тут нет». И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит - он знает свой срок. Будет хорошо себя вести - выпустят раньше", - говорит захватчик.

Также он рассказывает, что оккупанты настолько хотят выжить, что откровенно игнорируют приказы руководства.

"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", - говорит оккупант.

Ранее СБУ публиковала разговор, где оккупанты заявляли, что войска РФ не доверяют своим командирам и готовятся к бунтам.

Также мы писали, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".

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