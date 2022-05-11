Мобилизованные из "ДНР" оккупанты сравнивают армию с тюрьмой: СБУ опубликовала новый разговор

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта где он рассказывает, что военные сравнивают свою армию с тюрьмой и игнорируют приказы командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что мобилизованы из "ДНР" обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают когда смогут вернуться домой.

"Говорят, что типа «нас тут нет». И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит - он знает свой срок. Будет хорошо себя вести - выпустят раньше", - говорит захватчик.

Также он рассказывает, что оккупанты настолько хотят выжить, что откровенно игнорируют приказы руководства.

"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", - говорит оккупант.