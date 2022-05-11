Мобилизованные из "ДНР" оккупанты сравнивают армию с тюрьмой: СБУ опубликовала новый разговор
Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта где он рассказывает, что военные сравнивают свою армию с тюрьмой и игнорируют приказы командиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что мобилизованы из "ДНР" обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают когда смогут вернуться домой.
"Говорят, что типа «нас тут нет». И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит - он знает свой срок. Будет хорошо себя вести - выпустят раньше", - говорит захватчик.
Также он рассказывает, что оккупанты настолько хотят выжить, что откровенно игнорируют приказы руководства.
"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", - говорит оккупант.
Ранее СБУ публиковала разговор, где оккупанты заявляли, что войска РФ не доверяют своим командирам и готовятся к бунтам.
Также мы писали, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!