В РФ начались проблемы с обеспечением военных, - СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, который заявил, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что армию захватчиков даже не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации.

"То, что на нас сейчас одето - это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - жалуется матери оккупант, которого только что отправили на войну в Украину.

Поэтому он просит ее одолжить денег, чтобы за свой счет купить себе средства защиты: разгрузку, каску и бронежилет.