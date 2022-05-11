В РФ начались проблемы с обеспечением военных, - СБУ
Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, который заявил, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что армию захватчиков даже не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации.
"То, что на нас сейчас одето - это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - жалуется матери оккупант, которого только что отправили на войну в Украину.
Поэтому он просит ее одолжить денег, чтобы за свой счет купить себе средства защиты: разгрузку, каску и бронежилет.
Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала разговор, где оккупант заявляет, что войска РФ не доверяют своим командирам и готовятся к бунтам.
Также мы писали, что для того, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!