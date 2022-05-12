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Окупанти бояться ЗСУ та масово бунтують: СБУ опублікувала нову розмову

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта з рідними, де він заявляє, що вони бояться йти у зіткнення з ЗСУ та бунтують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Щоб хоч якось припинити масові бунти, Москва відправляє в Україну "досвідчених карателів". Як, наприклад, генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії.

Зокрема, він влаштовує "показові суди", але навіть це не змінює ситуацію.

"Ну, Мурадов приїхав, показовий суд влаштував. Бо ніхто не хотів їхати вперед далі… Ну, ротні не хотіли везти своїх хлопців на смерть. І самі хлопці не були готові. Він учора ротних роз'ї**в, показово там… роздів, вони всі з кишень повикладали, зв'язав їм руки… у ПАЗики посадили і відвезли", - розповідає батькові окупант.

Також попри такі показові виступи "відказників" все одно потім повертають додому.

СБУ повідомляє, що РФ офіційно не визнає, що солдати масово відмовляються воювати та називає їхню втечу "відпустками".

Раніше СБУ повідомляла, що у РФ розпочалися проблеми із забезпеченням військових.

Також ми писали, що мобілізовані з "ДНР" окупанти порівнюють армію з тюрмою.

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