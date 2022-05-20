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Оккупанты блокируют гражданским выезд из оккупированного Херсона, - ОК "Юг"

Фото: оккупанты блокируют гражданским выезд из оккупированного Херсона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные блокируют гражданским выезд из временно оккупированного Херсона. Направляют всех гражданских в Крым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"Не имея других вариантов борьбы, оккупанты заблокировали выезд из Херсонщины в подконтрольные украинской власти территории и пытаются направить всех желающих выехать-в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов", - пишет пресс-служба "Юга".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус нарушил вопросы гуманитарной помощи и доступа к временно оккупированным территориям Украины во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Между тем российские военные заставляют заключенных рыть траншеи в Херсонской области. Есть вероятность того, что их могут отправить на фронт, чтобы пополнить собственную живую силу.

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