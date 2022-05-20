RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти блокують цивільним виїзд з окупованого Херсону, - ОК "Південь"

Фото: окупанти блокують цивільним виїзд з окупованого Херсону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові блокують цивільним виїзд з тимчасово окупованого Херсону. Направляють усіх цивільних до Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати - в Крим, як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів", - пише пресслужба "Півдня".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус порушив питання гуманітарної допомоги й доступу до тимчасово окупованих територій України під час переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Тим часом російські військові змушують ув'язнених рити траншеї у Херсонській області. Є ймовірність того, що їх можуть відправити на фронт, аби поповнити власну живу силу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяХерсон