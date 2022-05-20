Окупанти блокують цивільним виїзд з окупованого Херсону, - ОК "Південь"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати - в Крим , як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів", - пише пресслужба "Півдня".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус порушив питання гуманітарної допомоги й доступу до тимчасово окупованих територій України під час переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Тим часом російські військові змушують ув'язнених рити траншеї у Херсонській області. Є ймовірність того, що їх можуть відправити на фронт, аби поповнити власну живу силу.

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