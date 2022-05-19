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Гендиректор ВОЗ запросил у Лаврова доступ в Мариуполь и Херсон

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Украина, Четверг 19 мая 2022 16:03
Гендиректор ВОЗ запросил у Лаврова доступ в Мариуполь и Херсон Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гуманитарную помощь и доступ во временно оккупированные города Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter гендиректора ВОЗ.

"Я запросил безопасный доступ в Мариуполь, Херсон, Южное, Запорожье и другие оккупированные районы для доставки медицинской помощи. Гражданские лица должны быть защищены", - сказал он.

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