Гендиректор ВОЗ запросил у Лаврова доступ в Мариуполь и Херсон
Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (коллаж РБК-Украина)
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гуманитарную помощь и доступ во временно оккупированные города Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter гендиректора ВОЗ.
"Я запросил безопасный доступ в Мариуполь, Херсон, Южное, Запорожье и другие оккупированные районы для доставки медицинской помощи. Гражданские лица должны быть защищены", - сказал он.
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