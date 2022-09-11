Оккупанты бегут из Луганской области: Гайдай ожидает хороших новостей в воскресенье

Он уточнил сейчас точечно идут бои, но в основном оккупанты убегают.

"Продвижение огромное. Возможно, уже завтра (11 сентября - ред.) услышим хорошие новости из Сватово, Кременной и Рубежного", - сообщил Гайдай.

По его словам, украинский флаг, который минувшей ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной, на своем месте и оккупанты снимать не решаются.

Гайдай отметил, что россияне и коллаборанты бегут из Луганской области в сторону России.

"Упаковывают чемоданы, в частности оккупанты Луганска, Алчевска и других городов, которые были оккупированы еще в 2014 году. Очереди на выезд - километровые", - подчеркнул он.

Глава ОВА подчеркнул, что повторения 2014 года не будет.

Также Гайдай сообщил, что сейчас его команда ожидает сообщений от военных, но уже готова налаживать жизнедеятельность деоккупированных населенных пунктов, а в каждой громаде будет военная администрация для скорости принятия решений.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что украинские военные уже находятся на окраинах Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.

РБК-Украина писало о том, что вследствие успешного контрнаступления нашими воинами удалось деоккупировать уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Между тем военные уже взяли Купянск и Изюм под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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