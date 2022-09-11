Окупанти тікають з Луганської області: Гайдай очікує хороших новин у неділю

Він уточнив зараз точково йдуть бої, але в основному окупанти тікають.

"Просування величезне. Можливо, вже завтра (11 вересня - ред.) почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного", - повідомив Гайдай.

За його словами, український прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією в Кремінній, на своєму місці і окупанти знімати не наважуються.

Гайдай зазначив, що росіяни і колаборанти тікають з Луганської області в бік Росії.

"Упаковують валізи, зокрема окупанти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окуповані ще у 2014 році. Черги на виїзд - кілометрові", - підкреслив він.

Глава ОВА підкреслив, що повторення 2014 року не буде.

Також Гайдай повідомив, що зараз його команда очікує повідомлень від військових, але вже готова налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів, а в кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що українські військові вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці поки не розголошуються.

РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати вже понад 30 населених пунктів в Харківській області.

Тим часом військові вже взяли Куп'янськ та Ізюм під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

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