Оккупанты в Балаклее пытали местных жителей. Полицейские обнаружили места

Во время оккупации Балаклеи Харьковской области российские военные в отделе полиции организовали штаб. В его подвальных помещениях и в здании напротив оккупанты организовали тюрьму и пытали местных жителей.

Об этом заявил начальник Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Во время оккупации в плену всегда находилось минимум 40 человек. Российские боевики искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии бороться с оккупантами. По словам свидетелей, их пытали по-разному. Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли у блокпоста русские в последний день оккупации. Все детали происшествия еще выясняются.