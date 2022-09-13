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Оккупанты в Балаклее пытали местных жителей. Полицейские обнаружили места

Фото: оккупанты в Балаклее пытали местных жителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Во время оккупации Балаклеи Харьковской области российские военные в отделе полиции организовали штаб. В его подвальных помещениях и в здании напротив оккупанты организовали тюрьму и пытали местных жителей.

Об этом заявил начальник Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Во время оккупации в плену всегда находилось минимум 40 человек. Российские боевики искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии бороться с оккупантами.

По словам свидетелей, их пытали по-разному. Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли у блокпоста русские в последний день оккупации. Все детали происшествия еще выясняются.

В марте 2022 года Балаклея была захвачена российскими войсками. Городской голова Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а над администрацией города был установлен флаг России. Позже поступила информация о побеге мэра на территорию РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении Балаклеи 8 сентября 2022 года. Также в фоторепортаже мы показывали, как выглядит Балаклея после освобождения.

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БалаклеяВторжение России в УкраинуХарьков