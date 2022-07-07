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Окупанти атакували Острів Зміїний: є суттєві руйнування

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Одеська область, Четвер 07 липня 2022 08:48
Окупанти атакували Острів Зміїний: є суттєві руйнування Фото: окупанти атакували Острів Зміїний (mapio net)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти атакували Острів Зміїний двома ракетами. В результаті на острові істотно пошкоджений причал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.

"На світанку, під час авіаційного обльоту і розвідки Зміїного, острів був атакований двома ракетами повітряного базування. Істотно пошкоджений причал", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня на острові Зміїний ЗСУ завершили військову операцію. На території острова встановили прапор України.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ ворог спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.

У підсумку Одеську область 30 Червня ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів. Острів Зміїний до того дня залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

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