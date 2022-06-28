Оккупанты из артиллерии обстреливают Сумскую область, выпустили десятки снарядов

Российские оккупанты с 16:00 обстреливают из артиллерии Краснопольскую громаду. Уже запустили 40 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Известно об одном пострадавшем в результате обстрелов.

Кроме того, с 22:00 враг обстреливает Белопольскую громаду.

Живицкий также сообщил, что в понедельник с помощью авиации эвакуировали одного человека, который был ранен днем ранее. За ее жизнь будут бороться специалисты в медицинском учреждении.

Напомним, 26 июня враг выпустил 150 снарядов по Сумской области.

Также стало известно, что два российских вертолета обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг совершил шесть ударов.

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