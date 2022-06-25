ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия обстреляла Сумскую область неуправляемыми ракетами

Новина українською →
Сумская область, Суббота 25 июня 2022 13:35
Россия обстреляла Сумскую область неуправляемыми ракетами Фото: Россия обстреляла Сумскую область неуправляемыми ракетами (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Враг совершил шесть ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Вражеские вертолеты вылететь со стороны России и провели шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв в результате российского обстрела нет.

Напомним, сегодня ночью и утром Украина подверглась массированным ракетным атакам. Россия впервые применила с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а с моря била по западу ракетами "Калибр".

Все что известно на данный момент о ракетных ударах по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение