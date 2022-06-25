Россия обстреляла Сумскую область неуправляемыми ракетами

Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Враг совершил шесть ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Вражеские вертолеты вылететь со стороны России и провели шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв в результате российского обстрела нет.

Напомним, сегодня ночью и утром Украина подверглась массированным ракетным атакам. Россия впервые применила с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а с моря била по западу ракетами "Калибр".

Все что известно на данный момент о ракетных ударах по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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