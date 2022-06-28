Окупанти з артилерії обстрілюють Сумську область, випустили десятки снарядів

Російські окупанти з 16: 00 обстрілюють з артилерії Краснопільську громаду. Вже запустили 40 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілів.

Крім того, з 22:00 ворог обстрілює Білопільську громаду.

Живицький також повідомив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яка була поранена днем раніше. За її життя боротимуться фахівці в медичному закладі.

Нагадаємо, 26 червня ворог випустив 150 снарядів по Сумській області.

Також стало відомо, що два російських вертольоти обстріляли прикордонні райони Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.

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