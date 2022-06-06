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Оккупанты анонсировали "национализацию" имущества Коломойского, Ахметова и Пинчука

Фото: украинский олигарх Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Оккупационные власти в Запорожской области анонсировали "национализацию" имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука. Поскольку регионы не должны исполнять обязательства перед владельцами, которые финансируют ВСУ.

Об этом заявил коллаборант, член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Национализация их имущества - это необходимое и логичное действие с целью реализации интересов живущих здесь людей", - заявил коллаборант и добавил, что украинские бизнесмены "украли" стратегические предприятия после распада СССР.

Напомним, Запорожская область оккупирована российскими войсками почти на 60%.

Кроме того, в Кремле планируют в течение года провести так называемые "референдумы" о присоединении к России всех оккупированных регионов Украины, в том числе части Запорожской области.

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