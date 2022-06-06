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Окупанти анонсували "націоналізацію" майна Коломойського, Ахметова і Пінчука

Фото: український олігарх Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Окупаційна влада в Запорізькій області анонсувала "націоналізацію" майно українських олігархів, у тому числі Ігоря Коломойського, Рената Ахметова і Віктора Пінчука. Оскільки регіони не повинні виконувати зобов'язання перед власниками, які фінансують ЗСУ.

Про це заявив колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Націоналізація їх майна - це необхідна і логічна дія з метою реалізації інтересів живуть тут людей", - заявив колаборант і додав, що українські бізнесмени "вкрали" стратегічні підприємства після розпаду СРСР.

Нагадаємо, Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.

Крім того, в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії всіх окупованих регіонів України, в тому числі частини Запорізької області.

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