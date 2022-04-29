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Оккупанты активизировали воздушную разведку над Одессой и областью, - спикер ОВА

Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска увеличивают количество засылаемых беспилотников для проведения воздушной разведки в небе над Одессой и областью.

Об этом 29 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"В черном море враг продолжает изолировать зону боевых действий, а также пытается проводить интенсивную морскую и воздушную разведку. Что касается воздушной разведки, что при помощи беспилотных аппаратов "Орлан-10" российского производства враг пытается интенсивнее проводить разведку объектов инфраструктуры Одессы и Одесского региона", - рассказал он.

Спикер ОВА отметил, что прошедшая ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Также Братчук обратил внимание, что вражеские подразделения информационно-психологических спецопераций пытаются создать в Одессе паническое эмоциональное настроение среди гражданского населения, запуская всевозможные фейки и дезинформацию. Чиновник призвал одесситов сохранять бдительность и доверять только официальным источникам.

Напомним, что вчера над Одесской областью украинские военные сбили 3 российские ракеты. В городе были слышны взрывы.

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