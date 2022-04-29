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Окупанти активізували повітряну розвідку над Одесою та областю, - спікер ОВА

Фото: Одеса (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська збільшують кількість засилаються безпілотників для проведення повітряної розвідки в небі над Одесою та областю.

Про це 29 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"У Чорному морі ворог продовжує ізолювати зону бойових дій, а також намагається проводити інтенсивну морську і повітряну розвідку. Що стосується повітряної розвідки, що за допомогою безпілотних апаратів "Орлан-10" російського виробництва ворог намагається інтенсивніше проводити розвідку об'єктів інфраструктури Одеси та Одеського регіону", - розповів він.

Спікер ОВА зазначив, що минула ніч у місті та області пройшла без обстрілів.

Також Братчук звернув увагу, що ворожі підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій намагаються створити в Одесі панічний емоційний настрій серед цивільного населення, запускаючи всілякі фейки та дезінформацію. Чиновник закликав одеситів зберігати пильність і довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, що вчора над Одеською областю українські військові збили 3 російські ракети. У місті були чутні вибухи.

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