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Оккупанты 12 раз пытались атаковать позиции ООС: противник отступил с потерями

Фото: в зоне ООС украинские военные отразили 12 вражеских атак (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В зоне операции Объединенных сил (ООС) 23 апреля украинские военные отразили 12 вражеских атак. Противник отступил, понеся потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня противник 12 раз пытался атаковать позиции украинских военных в зоне ООС. Каждый раз враг с потерями отступал.

В ходе сегодняшних боев противник потерял:

  • 4 танка;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 16 бронемашин;
  • 4 автомобиля.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-25, крылатую ракету и три беспилотника типа "Орлан-10".

Напомним, сегодня в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза пытался атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Враг отступил, потеряв около 150 человек.

Отметим, с начала войны в Украине российские войска потеряли убитыми более 21 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи автомобильной и специальной техники.

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