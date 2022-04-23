Оккупанты 12 раз пытались атаковать позиции ООС: противник отступил с потерями

В зоне операции Объединенных сил (ООС) 23 апреля украинские военные отразили 12 вражеских атак. Противник отступил, понеся потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-25, крылатую ракету и три беспилотника типа "Орлан-10".

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня противник 12 раз пытался атаковать позиции украинских военных в зоне ООС. Каждый раз враг с потерями отступал.

Напомним, сегодня в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза пытался атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Враг отступил, потеряв около 150 человек.

Отметим, с начала войны в Украине российские войска потеряли убитыми более 21 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи автомобильной и специальной техники.

Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!