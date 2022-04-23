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ВСУ отбили на Донбассе две вражеские атаки, уничтожено около 150 оккупантов

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 20:57
ВСУ отбили на Донбассе две вражеские атаки, уничтожено около 150 оккупантов Фото: ВСУ уничтожили на Донбассе около 150 оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе две атаки противника. Уничтожено около 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли две попытки атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты. В зоне ответственности ОТГ "Восток" продолжаются бои.

За сутки оккупанты потеряли:

  • личного состава - до 150;
  • танков - 2;
  • БМП - 3;
  • БТР - 8;
  • ББМ - 1;
  • МТЛБ - 1;
  • АТ - 3;
  • артсистем - 2;
  • самолетов -2;
  • БПЛА - 2.

Напомним, с начала войны в Украине российские войска потеряли более 2,2 тысячи бронемашин, свыше 1,5 тысячи автомобильной и специальной техники.

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