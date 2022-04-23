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Окупанти 12 разів намагалися атакувати позиції ООС: противник відступив з втратами

Фото: у зоні ООС українські військові відбили 12 ворожих атак (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 23 квітня українські військові відбили 12 ворожих атак. Противник відступив, зазнавши втрат в живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня противник 12 разів намагався атакувати позиції українських військових у зоні ООС. Щоразу ворог з втратами відступав.

В ході сьогоднішніх боїв противник втратив:

  • 4 танки;
  • 5 артилерійських систем;
  • 16 бронемашин;
  • 4 автомобілі.

Крім того, сили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-25, крилату ракету і три безпілотники типу "Орлан-10".

Нагадаємо, сьогодні в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник два рази намагався атакувати позиції Збройних сил України. Ворог відступив, втративши близько 150 осіб.

Відзначити, з початку війни в Україні російські війська втратили убитими понад 21 тисячу осіб, понад 1,5 тисячі автомобільної та спеціальної техніки.

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