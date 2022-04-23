Около 21 600 военных и более 2 200 бронемашин: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия продолжает нести потери в живой силе (facebook com mod mil rus)
С начала масштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 21 600 человек убитыми. И уже более 2 200 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 21600 человек
- Танки - 854
- Боевые бронированные машины - 2205
- Артиллерийские системы - 403
- РСЗО - 143
- Средства ПВО - 69
- Самолеты - 177
- Вертолеты - 154
- Автомобильная техника - 1543
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 182
- Специальная техника - 27
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, накануне Министерство обороны России признало гибель всего одного человека на уничтоженном крейсере "Москва".
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