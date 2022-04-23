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Около 21 600 военных и более 2 200 бронемашин: Генштаб назвал потери России

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 10:25
Около 21 600 военных и более 2 200 бронемашин: Генштаб назвал потери России Фото: Россия продолжает нести потери в живой силе (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

С начала масштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 21 600 человек убитыми. И уже более 2 200 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 21600 человек
  • Танки - 854
  • Боевые бронированные машины - 2205
  • Артиллерийские системы - 403
  • РСЗО - 143
  • Средства ПВО - 69
  • Самолеты - 177
  • Вертолеты - 154
  • Автомобильная техника - 1543
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 182
  • Специальная техника - ​​27
  • Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, накануне Министерство обороны России признало гибель всего одного человека на уничтоженном крейсере "Москва".

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