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Оккупантов ждет много сюрпризов, мы знаем об их намерениях, - Арестович

Автор: Светлана Мащенко

Российские оккупационные войска планируют наступление на Киев с северо-восточного направления, однако ВСУ знают о намерениях врага.

Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в прямом эфире на канале Рада.

"Оккупанты планируют наступление на Киев с северо-востока, но их ждет много сюрпризов, - заявил Арестович о Черниговском и Сумском направлении.

По его словам, на 3 марта ситуация контролируется Вооруженными силами Украины.

"Там остановили противника и отдельные части и подразделения противника пытаются сместиться в те районы, которые не заняты ВСУ, и выдвинуться в сторону Киева с северо-восточного направления. Мы знаем об этом намерении. Ситуация контролируемая. Их ждет много сюрпризов", - добавил советник руководителя офиса президента Украины.

Напомним, что по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, украинские военные уже вышли на линию государственной границы в Сумской области.

Ранее мы писали, что с первого дня войны оккупанты уже потеряли 9000 личного состава.

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