Украинские военные вышли на линию государственной границы в Сумской области, - Данилов

Украинские военные вышли на линию государственной границы в Сумской области. Это произошло впервые за семь дней войны против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова .

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины", - отметил Данилов.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 3 марта, по данным Вооруженных сил Украины, российские оккупанты потеряли около 9 тысяч человек личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.