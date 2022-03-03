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Украинские военные вышли на линию государственной границы в Сумской области, - Данилов

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Сумская область, Четверг 03 марта 2022 11:29
Украинские военные вышли на линию государственной границы в Сумской области, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (фото president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные вышли на линию государственной границы в Сумской области. Это произошло впервые за семь дней войны против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины", - отметил Данилов.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 3 марта, по данным Вооруженных сил Украины, российские оккупанты потеряли около 9 тысяч человек личного состава.

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