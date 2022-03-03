Оккупанты потеряли уже 9000 личного состава: ВСУ обновили данные на восьмой день войны
Фото: Подбитый российский танк под Сумами (ВСУ)
В Вооруженных Силах Украины рассказали о потерях российских оккупационных войск с начала вторжения в Украину 24 февраля. Число убитых военных оккупанта за восемь дней составляет около 9 тысяч человек.
Об этом отчитались в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава - около 9000,
- танков - 217,
- боевых бронированных машин - 900,
- артиллерийских систем - 90,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 42,
- средства ПВО - 11,
- самолетов - 30 (информация уточняется),
- вертолетов - 31(информация уточняется);
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня -– 3,
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в ведомстве.
Ранее мы писали, что под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе.
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