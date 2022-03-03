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Оккупанты потеряли уже 9000 личного состава: ВСУ обновили данные на восьмой день войны

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 10:33
Оккупанты потеряли уже 9000 личного состава: ВСУ обновили данные на восьмой день войны Фото: Подбитый российский танк под Сумами (ВСУ)
Автор: Светлана Мащенко

В Вооруженных Силах Украины рассказали о потерях российских оккупационных войск с начала вторжения в Украину 24 февраля. Число убитых военных оккупанта за восемь дней составляет около 9 тысяч человек.

Об этом отчитались в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 9000,
  • танков - 217,
  • боевых бронированных машин - 900,
  • артиллерийских систем - 90,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 42,
  • средства ПВО - 11,
  • самолетов - 30 (информация уточняется),
  • вертолетов - 31(информация уточняется);
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня -– 3,

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что под Николаевом местные жители захватили вражеский БТР и укатили его на тракторе.

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