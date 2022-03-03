Окупантів чекає багато сюрпризів, ми знаємо про їх наміри, - Арестович

Російські окупаційні війська планують наступ на Київ з північно-східного напрямку, проте ЗСУ знають про наміри ворога.
Про це заявив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в прямому ефірі на каналі Рада.
"Окупанти планують наступ на Київ з північного сходу, але їх чекає багато сюрпризів, - заявив Арестович про Чернігівський та Сумський напрямок.
За його словами, на 3 березня ситуація контролюється Збройними силами України.
"Там зупинили противника і окремі частини та підрозділи противника намагаються зміститися в ті райони, які не зайняті ЗСУ, і висунутися в бік Києва з північно-східного напрямку. Ми знаємо про цей намір. Ситуація контрольована. Їх чекає багато сюрпризів", - додав радник керівника офісу президента України.
Нагадаємо, що за заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, українські військові вже вийшли на лінію державного кордону в Сумській області.
Раніше ми писали, що з першого дня війни окупанти вже втратили 9000 особового складу.
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