Окупантів чекає багато сюрпризів, ми знаємо про їх наміри, - Арестович

Російські окупаційні війська планують наступ на Київ з північно-східного напрямку, проте ЗСУ знають про наміри ворога.

Про це заявив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в прямому ефірі на каналі Рада.

"Окупанти планують наступ на Київ з північного сходу, але їх чекає багато сюрпризів, - заявив Арестович про Чернігівський та Сумський напрямок.

За його словами, на 3 березня ситуація контролюється Збройними силами України.

"Там зупинили противника і окремі частини та підрозділи противника намагаються зміститися в ті райони, які не зайняті ЗСУ, і висунутися в бік Києва з північно-східного напрямку. Ми знаємо про цей намір. Ситуація контрольована. Їх чекає багато сюрпризів", - додав радник керівника офісу президента України.