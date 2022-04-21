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У оккупантов проблемы с эвакуацией раненых. Враг продолжает террор в Херсонской области, - Генштаб

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 07:21
У оккупантов проблемы с эвакуацией раненых. Враг продолжает террор в Херсонской области, - Генштаб Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в разных областях на начало 57-х суток противостояния российскому вторжению, и как изменилась ситуация на фронтах.

Об этом 21 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Войска РФ пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Также оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях противник активных действий не проводил. Там не зафиксированы изменения в состоянии и положении группировок войск рашистов.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают наращивать систему технического обеспечения. Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы Харькова.

В Балаклее раненых российских военных начали размещать в городской поликлинике, хотя госпиталь для оккупантов оборудован в здании местной музыкальной школы. Это свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией, отмечают в Генштабе.

На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше проводит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения, чтобы бросить воевать с Украиной.

Кроме того, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

"Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски", - говорится в сводке.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций украинских войск.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены 4 воздушных целей: 3 беспилотника и 1 крылатая ракета.

Наши военные за минувшие сутки на Донбассе отбили 9 вражеских атак, уничтожив 1 танк, 10 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему, 2 единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и склад с боеприпасами противника.

Ранее сообщалось, что на юге Украины бойцы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 34 оккупантов и 7 единиц техники, и отразили вражеский штурм возле Александровки.

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