В окупантів проблеми з евакуацією поранених. Ворог продовжує терор у Херсонській області, - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку в різних областях на початок 57-х діб протистояння російському вторгненню, та як змінилася ситуація на фронтах.

Про це 21 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Війська РФ намагаються продовжувати наступальні дії в Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. Також окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Там не зафіксовані зміни в стані та положенні угруповань військ рашистів.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують нарощувати систему технічного забезпечення. Ворог продовжує часткове блокування й обстріли Харкова.

У Балаклії поранених російських військових почали розміщувати в міській поліклініці, хоча госпіталь для окупантів обладнаний в будівлі місцевої музичної школи. Це свідчить про значне зростання числа поранених і проблеми з їх подальшою медичною евакуацією, зазначають в Генштабі.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник і далі проводить артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

У Херсонській області загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення, щоб кинути воювати з Україною.

Крім того, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Триває терор населення.

"Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки", - йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій українських військ.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу були уражені 4 повітряних цілей: 3 безпілотника та 1 крилата ракета.

Наші військові за минулу добу на Донбасі відбили 9 ворожих атак, знищивши 1 танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс та склад з боєприпасами противника.