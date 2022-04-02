UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне, - Генштаб

В Российской оккупантов паника из-за облучения воякой в Чернобыле (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Роси уже 38-й день жестко разрушает украинские города. В частности, среди военных РФ распространяются панические настроения из-за облучения личного состава в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.

Также местному населению белорусского поселка Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, которые отошли из Чернобыля.

Ранее мы сообщали, что оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС. Также при уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии и похитили украли контейнеры для ремонта оборудования.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭСВторжение России в Украину