У оккупантов огневое преимущество, ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, - Залужный

У российских войск огневое преимущество на фронте, Вооруженные силы Украины ведут маневренную оборону и занимают более выгодные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневой перевес на стороне противника. Вопреки всему, мы держимся", - написал он.

Залужный отметил, что ситуация сложная, но контролируемая.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинские военные вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.

Залужный добавил, что каждый метр захваченной россиянами земли залит их кровью.