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У оккупантов огневое преимущество, ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, - Залужный

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 15:53
У оккупантов огневое преимущество, ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, - Залужный Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

У российских войск огневое преимущество на фронте, Вооруженные силы Украины ведут маневренную оборону и занимают более выгодные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневой перевес на стороне противника. Вопреки всему, мы держимся", - написал он.

Залужный отметил, что ситуация сложная, но контролируемая.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинские военные вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.

Залужный добавил, что каждый метр захваченной россиянами земли залит их кровью.

Напомним, Минобороны сообщило, что оккупанты нацелились на четыре города.

Кроме того, Британия показала обновленную карту войны в Украине.

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Вооруженные силы Украины Валерий Залужный Война России против Украины
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