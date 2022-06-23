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Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ вимушені вести маневрену оборону, - Залужний

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Україна, Четвер 23 червня 2022 15:53
Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ вимушені вести маневрену оборону, - Залужний Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська мають вогневу перевагу на фронті, Збройні сили України ведуть маневрену оборону та займають більш вигідні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося", - написав він.

Залужний зазначив, що ситуація складна, але контрольована.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українські військові вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції.

Залужний додав, що кожний метр захопленої росіянами землі залитий їхньою кровʼю.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, що окупанти націлились на чотири міста.

До того ж, Британія показала оновлену карту війни в Україні.

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Збройні сили України Валерій Залужний Війна Росії проти України
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