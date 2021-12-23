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"Неожиданное заявление". Россия предлагала открыть КПВВ на Донбассе, но с условием

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 16:30
"Неожиданное заявление". Россия предлагала открыть КПВВ на Донбассе, но с условием Фото: представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Илона Свиридова

На вчерашних переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) российская сторона предлагала открыть все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе на период зимних праздников. Но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша в эфире "24 канала".

"Они выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным", - отметил он.

Он пояснил, что предлагалось с 30 декабря по 10 января открыть все КПВВ, если Украина признает документы о вакцинации и российскую вакцину. В то же время он подчеркнул, что вопрос российских вакцин - это не компетенция ТКГ.

Гармаш также расценил признание таких документов как субъективизацию так называемых "ЛДНР" как стороны конфликта.

"Поэтому это невыполнимое требование… Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря, - ред.). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидает мира на Донбассе к Рождеству и новогодним праздникам.

Отметим, КПВВ на Донбассе полноценно не работают с весны 2020 года.

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