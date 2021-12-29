ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия требует признать "Спутник" для открытия КПВВ: в Кабмине отказались

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 17:38
Россия требует признать "Спутник" для открытия КПВВ: в Кабмине отказались Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не будет признавать российскую вакцину от коронавируса "Спутник" в обмен на открытие КПВВ на Донбассе. Поскольку у страны есть возможности обеспечить вакцинацию граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан. Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" или "Спутник Лайт" вообще не стоит", - заявила министр.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Россия предложила открыть все КПВВ на Донбассе при условии признания российской вакцины и документов о вакцинации.

Отметим, что КПВВ на Донбассе полноценно не работают с весны 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КПВВ Ирина Верещук Вакцина от коронавируса
NEWS
Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу
Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой