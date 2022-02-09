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У окупантів нова вимога для відкриття КПВВ на Донбасі. Хочуть контактів санлікарів

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Київ, Середа 09 лютого 2022 18:59
У окупантів нова вимога для відкриття КПВВ на Донбасі. Хочуть контактів санлікарів Фото: КПВВ на Донбасі (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Сергей Новиков

У окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей з'явилася нова вимога для відкриття пунктів пропуску. Тепер вони хочуть медичних контактів з українською стороною на рівні санітарних лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника окупованого Донецька в українській делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Сергія Гармаша.

За його словами, на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ окупанти вигадали новий привід не відкривати КПВВ.

"…вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України "для вирішення проблеми коронавірусних обмежень". Це звучить дивно, оскільки ще наприкінці року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для в'їзду, пов'язані із COVID", - зазначив Гармаш.

Він уточнив, що українська сторона не вимагає від мешканців ОРДЛО жодних довідок щодо вакцинації.

"Тому, незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку. Просто зніміть їх як ми, і все", - додав він.

Нагадаємо, у грудні 2021 року окупанти пропонували відкрити КПВВ на Донбасі за умови, що Україна визнає довідки про вакцинацію російським препаратом "Супутник V", яким вакцинують мешканців окупованих територій.

Українська сторона відмовилася від такої умови.

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Донбас КПВВ
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