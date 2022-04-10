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Оккупантов, копавшим траншеи в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь, - Энергоатом

Фото: Рыжый лес (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные копали траншеи на участке Рыжого леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Там зафиксированы аномально высокие показатели радиационного фона. Это означает, что теперь оккупантов, которые почти 30 дней базировались в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне отчуждения, где враг рыл траншеи и пытался строить фортификационные сооружения.

"Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2-4 мкЗв/час (микрозивертов в час), что в 10-15 раз превышает норму. Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности грунта (Бета-загрязнение), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы", - говорится в сообщении.

Другим фактором внутреннего облучения является Альфа-загрязнение, которое формируется вследствие разбросанных на участке Рыжого леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Данные фрагменты сейчас находятся на глубине 40-80 см, а российские военные копали даже глубже.

Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко в интервью РБК-Украина рассказал о том, что оккупанты уходили с ЧАЭС как орда - они забирали даже вилки.

Мы также писали о том, что Нацгвардия взяла Чернобыльскую АЭС под охрану.

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