Окупантів, які копали траншеї в Рудому лісі, чекає променева хвороба, - Енергоатом

Керівник Енергоатому Петро Котін відвідав одну з ділянок рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження, де ворог рив траншеї і намагався будувати фортифікаційні споруди.

"Показник зовнішнього опромінення (гамма-фон) в місцях виміру становив 3,2-4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що в 10-15 разів перевищує норму. Один з показників, що формує внутрішнє опромінення, отримане окупантами від поверхні грунту (Бета-забруднення), в місцях виміру становив по 90 Sr, що в 160 разів більше норми", - йдеться в повідомленні.

Іншим фактором внутрішнього опромінення є Альфа-забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на ділянці рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки і т.д. Дані фрагменти зараз знаходяться на глибині 40-80 см, а російські військові копали навіть глибше.