RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупантів, які копали траншеї в Рудому лісі, чекає променева хвороба, - Енергоатом

Фото: Рудий ліс (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові копали траншеї на ділянці рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження. Там зафіксовані аномально високі показники радіаційного фону. Це означає, що тепер окупантів, які майже 30 днів базувалися в Рудому лісі, чекає променева хвороба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Керівник Енергоатому Петро Котін відвідав одну з ділянок рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження, де ворог рив траншеї і намагався будувати фортифікаційні споруди.

"Показник зовнішнього опромінення (гамма-фон) в місцях виміру становив 3,2-4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що в 10-15 разів перевищує норму. Один з показників, що формує внутрішнє опромінення, отримане окупантами від поверхні грунту (Бета-забруднення), в місцях виміру становив по 90 Sr, що в 160 разів більше норми", - йдеться в повідомленні.

Іншим фактором внутрішнього опромінення є Альфа-забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на ділянці рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки і т.д. Дані фрагменти зараз знаходяться на глибині 40-80 см, а російські військові копали навіть глибше.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про те, що окупанти йшли з ЧАЕС як орда - вони забирали навіть вилки.

Ми також писали про те, що Нацгвардія взяла Чорнобильську АЕС під охорону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЧАЕС