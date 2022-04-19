У оккупантов четыре задачи: Арестович рассказал о наступлении новой фазы войны

"У них четыре задачи. Это Рубежное, Попасное, Северодонецк", - рассказал он.

Советник руководителя ОПУ прокомментировал ситуацию в Кременной, о взятии которой объявили захватчики. Он пояснил, что на самом деле это не так, и в городе идут уличные бои.

"В Кременной задача отрезать Рубежное, Попасное Северодонецк от большой земли", - отметил Арестович.

Второе - направление от Изюма в сторону Мариуполя, Славянска, Барвинково, продолжил он. По словам эксперта, вражеские силы тут составляют 25 тысяч рашистов.

Также идет наступление с фронта в районе Авдеевки.

"На Херсонском и Харьковском направлениях, наоборот, наши пошли вперед. Это движение на тактическом уровне, нет наступления, оперативного размаха. Потому что в армии РФ традиционно слабая разведка", - говорит Арестович.

Также он добавил, что в настоящее время идет "очень серьезная артподготовка" оккупантов в районе Николаева.