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В Николаеве прозвучали взрывы, ситуация выясняется, - мэр

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Николаев, Вторник 19 апреля 2022 00:08
В Николаеве прозвучали взрывы, ситуация выясняется, - мэр Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (пресс-служба)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве прогремело несколько взрывов вечером в понедельник, 18 апреля. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что причины и обстоятельства сейчас выясняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского главы в Telegram.

"Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам с утра", - рассказал городской глава.

В Оперативном командовании "Юг" при этом предупреждают об угрозах вражеских ракетных и артиллерийских ударов в Николаевской области.

Военные добавили, что ситуация с водоснабжением решается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.

Напомним, 15 апреля в результате многочисленных обстрелов Николаева погибли два человека, и еще несколько получили ранения.

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