В Николаеве прозвучали взрывы, ситуация выясняется, - мэр

В Николаеве прогремело несколько взрывов вечером в понедельник, 18 апреля. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что причины и обстоятельства сейчас выясняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского главы в Telegram .

"Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам с утра", - рассказал городской глава.

В Оперативном командовании "Юг" при этом предупреждают об угрозах вражеских ракетных и артиллерийских ударов в Николаевской области.

Военные добавили, что ситуация с водоснабжением решается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.