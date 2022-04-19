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У окупантів чотири завдання: Арестович розповів про початок нової фази війни

Фото: радник офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська почали новий наступ в Україні, і окупанти поставили перед собою кілька завдань на сході та півдні нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"У них чотири завдання. Це Рубіжне, Попасне, Сєвєродонецьк", - розповів він.

Радник керівника ОПУ прокоментував ситуацію в Кремінній, про взяття якої оголосили загарбники. Він пояснив, що насправді це не так, і в місті тривають вуличні бої.

"У Кремінній завдання відрізати Рубіжне, Попасне від великої землі", - зазначив Арестович.

Друге - напрямок від Ізюма в бік Маріуполя, Слов'янська, Барвінкове, продовжив він. За словами експерта, ворожі сили тут складають 25 тисяч рашистів.

Також йде наступ з фронту в районі Авдіївки.

"На Херсонському та Харківському напрямках, навпаки, наші пішли вперед. Це рух на тактичному рівні, немає наступу, оперативного розмаху. Тому що в армії РФ традиційно слабка розвідка", - каже Арестович.

Також він додав, що нині йде "дуже серйозна артпідготовка" окупантів в районі Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що ввечері 18 квітня в Миколаєві прогриміло кілька вибухів. У мерії заявили, що ситуація з'ясовується.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про початок битви за Донбас і запевнив, що українські захисники не віддадуть своєї землі.

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