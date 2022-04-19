У окупантів чотири завдання: Арестович розповів про початок нової фази війни

"У них чотири завдання. Це Рубіжне, Попасне, Сєвєродонецьк", - розповів він.

Радник керівника ОПУ прокоментував ситуацію в Кремінній, про взяття якої оголосили загарбники. Він пояснив, що насправді це не так, і в місті тривають вуличні бої.

"У Кремінній завдання відрізати Рубіжне, Попасне від великої землі", - зазначив Арестович.

Друге - напрямок від Ізюма в бік Маріуполя, Слов'янська, Барвінкове, продовжив він. За словами експерта, ворожі сили тут складають 25 тисяч рашистів.

Також йде наступ з фронту в районі Авдіївки.

"На Херсонському та Харківському напрямках, навпаки, наші пішли вперед. Це рух на тактичному рівні, немає наступу, оперативного розмаху. Тому що в армії РФ традиційно слабка розвідка", - каже Арестович.

Також він додав, що нині йде "дуже серйозна артпідготовка" окупантів в районі Миколаєва.