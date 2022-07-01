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Оккупантам запретили ездить в Херсон без разрешения. И никаких ресторанов

Фото: оккупантам запретили ездить в Херсон без разрешения (gettyimages.com)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

В Херсоне оккупанты запретили своим военным въезд в город. Также россияне не смогут посещать заведения общественного питания.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в силовых структурах.

Запрет на въезд

Фото: оккупантам запретили ездить в Херсон без разрешения (РБК-Украина)

Такое решение оккупационные власти объясняют якобы увеличением количества въезжающих в город российских военных и так называемых сил "ДНР".

Теперь, чтобы попасть в город, оккупанты должны получить соответствующее "разрешение".

"Запретить въезд на территорию города Херсон военнослужащих Вооруженных сил РФ, "ДНР", которые выполняют боевые задачи за пределами черты города Херсон, без предварительного доклада и согласования с военным комендантом Херсонской области", - говорится в "указе" самопровозглашенной комендатуры.

Без ресторанов

Также оккупационная власть издала еще один "указ", которым запретила российским военным посетить заведения питания, чтобы якобы таким образом "исключить распитие алкоголя".

За соблюдением новых правил будет следить самопровозглашенный "заместитель военного коменданта Херсонской области".

Напомним, украинские военные продолжают операцию по освобождение оккупированного Херсона. Однако в Минобороны заявили, что излишне радостные сообщения вредят украинскому продвижению.

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ХерсонВойска РФОккупированные территории