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Окупантам заборонили їздити до Херсона без дозволу. І жодних ресторанів

Фото: окупантам заборонили їздити до Херсона без дозволу (gettyimages.com)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

В Херсоні окупанти заборонили своїм військовим в'їзд до міста. Також росіяни не зможуть відвідувати заклади громадського харчування.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в силових структурах.

Заборона на в'їзд

Фото: окупантам заборонили їздити до Херсона без дозволу (РБК-Україна)

Таке рішення окупаційна влада пояснює нібито збільшенням кількості в'їжджаючих у місто російських військових та так званих сил "ДНР".

Тепер, щоб потрапити до міста, окупанти мають отримати відповідний "дозвіл".

"Заборонити в'їзд на територію міста Херсон військовослужбовців Збройних сил РФ, "ДНР", які виконують бойові завдання за межами риси міста Херсон, без попередньої доповіді та погодження з військовим комендантом Херсонської області", - йдеться в "указі" самопроголошеної комендатури.

Без ресторанів

Також окупаційна влада видала ще один "указ", яким заборонила російським військовим відвідати заклади харчування, щоб нібито таким чином "унеможливити розпиття алкоголю".

За дотриманням "нових правил" слідкуватиме самопроголошений "замісник військового коменданта Херсонської області".

Нагадаємо, українські військові продовжують операцію зі звільнення окупованого Херсона. Однак у Міноборони заявили, що надміру радісні повідомлення шкодять українському просуванню.

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ХерсонВійська РФОкуповані території