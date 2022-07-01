Окупантам заборонили їздити до Херсона без дозволу. І жодних ресторанів

Заборона на в'їзд

Фото: окупантам заборонили їздити до Херсона без дозволу (РБК-Україна)

Таке рішення окупаційна влада пояснює нібито збільшенням кількості в'їжджаючих у місто російських військових та так званих сил "ДНР".

Тепер, щоб потрапити до міста, окупанти мають отримати відповідний "дозвіл".

"Заборонити в'їзд на територію міста Херсон військовослужбовців Збройних сил РФ, "ДНР", які виконують бойові завдання за межами риси міста Херсон, без попередньої доповіді та погодження з військовим комендантом Херсонської області", - йдеться в "указі" самопроголошеної комендатури.

Без ресторанів

Також окупаційна влада видала ще один "указ", яким заборонила російським військовим відвідати заклади харчування, щоб нібито таким чином "унеможливити розпиття алкоголю".

За дотриманням "нових правил" слідкуватиме самопроголошений "замісник військового коменданта Херсонської області".