Оккупант жалуется на разбитые мосты под Херсоном. Новый перехват от ГУР
Российский военный жалуется жене на разбитые мосты в захваченной Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки.
"Мосты все раз*бали, все! Теперь не въехать, не выехать нельзя", - рассказал он.
По словам оккупанта, "там что-то придумывают", "все отпуска остановились", "все передвижения по нулям".
Обсуждая с супругой состояние моста на букву "А" и боясь называть его название, (скорее всего, имеется в виду Антоновский мост, - ред.), оккупант на слова жены, которая утверждает, что его восстановили, говорит следующее: "Н**уя не восстановили, пополам разложился и упал в реку".
При этом супруга оккупанта рассказывает, что многие российские солдаты возвращаются в отпуска домой. И если они отказываются возвращаться в Украину, их увольняют по статье.
Как сообщалось, оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой. ГУР опубликовало перехват разговора россиян.
Напомним, из перехвата также стало известно, что российские солдаты пытаются бежать с поля боя, но за это их расстреливают свои военные.
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