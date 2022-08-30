Окупант жаліється на розбиті мости під Херсоном. Нове перехоплення від ГУР
Російський військовий жаліється дружині на розбиті мости в захопленій Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.
"Мосты все раз*бали, все! Теперь не въехать, не выехать нельзя", - каже він.
По словах окупанта, "там что-то придумывают", "все отпуска остановились", "все передвижения по нулям".
Обговорюючи з дружиною стан мосту на літеру "А" і боячись називати його назву (швидше за все, мається на увазі Антонівський міст, - ред.), окупант на слова дружини, яка стверджує, що його відновили, каже наступне: "Н**уя не восстановили, пополам разложился и упал в реку".
При цьому дружина окупанта розповідає, що багато російських солдатів повертаються у відпустки додому. І якщо вони відмовляються повертатися до України, їх звільняють за статтею.
Нагадаємо, що окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому. ГУР опублікувало перехоплення розмови росіян.
Нагадаємо, що з перехоплення також стало відомо, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.
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