Окупант жаліється на розбиті мости під Херсоном. Нове перехоплення від ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.

"Мосты все раз*бали, все! Теперь не въехать, не выехать нельзя", - каже він.

По словах окупанта, "там что-то придумывают", "все отпуска остановились", "все передвижения по нулям".

Обговорюючи з дружиною стан мосту на літеру "А" і боячись називати його назву (швидше за все, мається на увазі Антонівський міст, - ред.), окупант на слова дружини, яка стверджує, що його відновили, каже наступне: "Н**уя не восстановили, пополам разложился и упал в реку".

При цьому дружина окупанта розповідає, що багато російських солдатів повертаються у відпустки додому. І якщо вони відмовляються повертатися до України, їх звільняють за статтею.