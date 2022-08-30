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Окупант жаліється на розбиті мости під Херсоном. Нове перехоплення від ГУР

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Херсон, Вівторок 30 серпня 2022 18:36
Окупант жаліється на розбиті мости під Херсоном. Нове перехоплення від ГУР Фото: окупант скаржиться на розбиті мости під Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський військовий жаліється дружині на розбиті мости в захопленій Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.

"Мосты все раз*бали, все! Теперь не въехать, не выехать нельзя", - каже він.

По словах окупанта, "там что-то придумывают", "все отпуска остановились", "все передвижения по нулям".

Обговорюючи з дружиною стан мосту на літеру "А" і боячись називати його назву (швидше за все, мається на увазі Антонівський міст, - ред.), окупант на слова дружини, яка стверджує, що його відновили, каже наступне: "Н**уя не восстановили, пополам разложился и упал в реку".

При цьому дружина окупанта розповідає, що багато російських солдатів повертаються у відпустки додому. І якщо вони відмовляються повертатися до України, їх звільняють за статтею.

Нагадаємо, що окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому. ГУР опублікувало перехоплення розмови росіян.

Нагадаємо, що з перехоплення також стало відомо, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.

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