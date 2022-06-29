Оккупант рассказал, как убивал украинцев в Херсоне. Новый перехват от ГУР

Российские оккупанты убивали гражданских в оккупированном Херсоне. В частности, расстреливали их из пушки и переезжали их машиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват ГУР разговора оккупанта с девушкой.

"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда... ездили", - рассказывает он, как убивал гражданских в оккупированном Херсоне.

Из разговора становится понятным, что только он собственноручно убил 4-5 человек.