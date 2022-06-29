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Оккупант рассказал, как убивал украинцев в Херсоне. Новый перехват от ГУР

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 16:32
Оккупант рассказал, как убивал украинцев в Херсоне. Новый перехват от ГУР Фото: оккупант рассказал, как убивал украинцев в Херсоне (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты убивали гражданских в оккупированном Херсоне. В частности, расстреливали их из пушки и переезжали их машиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват ГУР разговора оккупанта с девушкой.

"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда... ездили", - рассказывает он, как убивал гражданских в оккупированном Херсоне.

Из разговора становится понятным, что только он собственноручно убил 4-5 человек.

Как сообщалось, российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Они увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.

Позже оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева.

До этого, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.

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