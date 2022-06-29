Оккупант рассказал, как убивал украинцев в Херсоне. Новый перехват от ГУР
Российские оккупанты убивали гражданских в оккупированном Херсоне. В частности, расстреливали их из пушки и переезжали их машиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват ГУР разговора оккупанта с девушкой.
"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда... ездили", - рассказывает он, как убивал гражданских в оккупированном Херсоне.
Из разговора становится понятным, что только он собственноручно убил 4-5 человек.
Как сообщалось, российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Они увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.
Позже оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева.
До этого, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.
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