Окупант розповів, як вбивав українців в Херсоні. Нове перехоплення від ГУР

Російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні. Зокрема, розстрілювали їх з гармати, та переїжджали їх машиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення ГУР розмови окупанта з дівчиною.

"Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди... їздили", - розповідає він, як вбивав цивільних в окупованому Херсоні.

З розмови стає зрозуміло, що тільки він власноруч убив 4-5 осіб.