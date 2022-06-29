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Окупант розповів, як вбивав українців в Херсоні. Нове перехоплення від ГУР

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Україна, Середа 29 червня 2022 16:32
Окупант розповів, як вбивав українців в Херсоні. Нове перехоплення від ГУР Фото: окупант розповів, як убивав українців у Херсоні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні. Зокрема, розстрілювали їх з гармати, та переїжджали їх машиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення ГУР розмови окупанта з дівчиною.

"Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди... їздили", - розповідає він, як вбивав цивільних в окупованому Херсоні.

З розмови стає зрозуміло, що тільки він власноруч убив 4-5 осіб.

Як повідомлялось, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Вони відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.

Пізніше окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.

До цього, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

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